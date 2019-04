28. April 2019, 11:53 Uhr FC Bayern Rummenigge wünscht sich Xabi Alonso als Trainer

Der Bayern-Vorstandschef gibt dem aktuellen Coach Kovac erneut keine Jobgarantie. Er äußert sich zudem zum Schalker Torwarttalent Nübel.

Meldungen im Überblick

Bundesliga, FC Bayern: Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München hat Trainer Niko Kovac erneut eine Jobgarantie verwehrt und wünscht sich perspektivisch eine Verpflichtung von Xabi Alonso als Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters. "Ich habe das bei Jörg Wontorra auf Sky ganz zielbewusst gesagt: Jeder, der für Bayern München arbeitet, mich eingeschlossen, muss hier liefern. Hier herrscht Druck, das ist beim FC Bayern schon immer so gewesen", sagte Rummenigge in der Bild am Sonntag.

In besagter TV-Sendung hatte Rummenigge Kovac bereits unmittelbar nach dem 5:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund Anfang April eine Jobgarantie versagt. Grundsätzlich habe der FC Bayern allerdings "Interesse an Kontinuität auf der Trainer-Position", betonte er nun, "denn wann immer wir die hatten, waren es auch erfolgreiche Zeiten. Und die wünsche ich ihm (Kovac)." Perspektivisch sieht Rummenigge den früheren Bayern-Profi Xabi Alonso als idealen Bayern-Coach. Er adelte den Spanier als "klügsten und besten Strategen, den ich je bei uns im Mittelfeld gesehen habe". Alonso absolviert derzeit seine Trainerausbildung und soll in der kommenden Saison die U19 von Real Madrid übernehmen. Rummenigge: "Meiner Meinung nach müssen wir uns bemühen, dass er irgendwann nach München zurückkehrt."

Schalke, Nübel: Interimstrainer Huub Stevens vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat verärgert auf das kolportierte Interesse des deutschen Rekordmeisters Bayern München an Torwart-Talent Alexander Nübel reagiert. "Ich denke, dass sie in München glücklich sind. Jetzt hoffe ich auch, dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise gegenüber unseren Spielern benehmen. Weil was letzte Woche passiert ist mit Nübel, das gehört sich eigentlich nicht", sagte Stevens im ZDF-Sportstudio nach dem Derbysieg bei Borussia Dortmund (4:2).

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte nach dem Erfolg im Pokal-Halbfinale bei Werder Bremen (3:2) erklärt, dies wäre eine Sache, die der Sportdirektor mache. "Das wären Investitionen unter 25 Millionen, da bin ich nicht für zuständig", sagte Hoeneß und bestätigte damit indirekt das Interesse an dem 22-Jährigen. Die Schalker hatten es verpasst, Nübels im Juni 2020 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Die Aussagen des Münchner Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge dürften Stevens zumindest etwas beruhigen. "Ich hatte am Donnerstag ein Gespräch mit Herrn Schneider von Schalke (Sportvorstand; d. Red.). Wir haben kein Interesse daran, wegen Alexander Nübel Unruhe bei Schalke zu stiften", sagte Rummenigge in der Bild am Sonntag. Die Bayern planen langfristig mit Nationaltorhüter Manuel Neuer als Nummer eins.

Eishockey, WM: Bundestrainer Toni Söderholm wird noch bis zu maximal neun Änderungen an seinem vorläufigen Kader für die WM in der Slowakei (10. bis 26. Mai) vornehmen. Das sagte der 41-jährige Finne nach dem 5:1 gegen Österreich im vorletzten Testspiel. Bis zum Dienstag ist mit einer Veröffentlichung des Aufgebots für die letzte Phase der WM-Vorbereitung zu rechnen, am Donnerstag trifft sich das Team nach einigen freien Tagen in Mannheim. Zur Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) stoßen dann die Nationalspieler des neuen deutschen Meisters Adler Mannheim und des unterlegenen DEL-Finalisten Red Bull München. Auf eine konkrete Anzahl wollte sich Söderholm nicht festlegen, er deutete jedoch an, dass es wohl auch verletzungsbedingte Absagen geben wird.

Fußball, dritte Liga: Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat Heiko Vogel als neuen Trainer verpflichtet. Der 43-Jährige, der lange im Jugendbereich des FC Bayern tätig war und mit dem FC Basel 2012 den Schweizer Meistertitel gewann, übernimmt ab der kommenden Woche sein Amt. In dieser Saison trainierten bereits Stefan Krämer, Norbert Meier und Frank Heinemann den ambitionierten Klub, der keine Chance mehr auf den Aufstieg hat.