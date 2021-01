Der Bayern-Boss hadert bis heute mit der Einstellung des früheren Bundestrainers. Ibrahimovic schießt Milan an die Spitze. Dennis Schröder überragt trotz Niederlage in der NBA.

Meldungen im Überblick

Fußball, FC Bayern: Die überaus erfolgreiche Ära von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender bei Triple-Gewinner Bayern München neigt sich dem Ende entgegen, doch auch der frühere Nationalmannschaftskapitän hat nicht immer richtig gelegen. "Die Einstellung von Jürgen Klinsmann" sei sein größter Fehler gewesen, sagte der 65-Jährige im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz. Rummenigge begründete: "Man muss da ehrlich sein: Jürgen Klinsmann und der FC Bayern passten in unserer Klubkultur und unserer Philosophie leider einfach nicht wirklich zusammen. Er war ja kein Trainer im Sinne eines Trainers, er war eher ein Projektleiter."

Der Klub hätte "ihm damals einen deutschen Top-Trainer an die Seite stellen müssen", führte Rummenigge aus: "Ich bin aber der Meinung: Man muss auch Fehler machen dürfen, um aus ihnen zu lernen. Idealerweise sollte man sie nur nicht wiederholen." Bayern München verpflichtete Klinsmann, der Deutschland bei der Heim-WM 2006 zu Platz drei geführt hatte, zur Saison 2008/09 als Nachfolger von Ottmar Hitzfeld. Der Weltmeister von 1990, von 1995 bis 1997 als Angreifer beim FC Bayern tätig, scheiterte grandios und wurde noch vor Saisonende entlassen. Der damalige Bayern-Manager Uli Hoeneß hatte vor Klinsmanns Verpflichtung den damals noch bei Underdog Mainz 05 tätigen Jürgen Klopp favorisiert, ehe Rummenigge sich durchsetzte.

Fußball, Italien: Der AC Mailand ist dank seines Stürmers Zlatan Ibrahimovic weiter souveräner Tabellenführer in der italienischen Serie A. Bei seinem Startelf-Comeback erzielte der Schwede am Montagabend beide Treffer zum 2:0 (1:0)-Erfolg der Mailänder bei Cagliari Calcio. Zuerst verwandelte der 39-Jährige einen an ihm selbst verwirkten Foulelfmeter (7.). In der 52. Minute erhöhte "Ibra" auf 2:0. Es waren die Tore Nummer elf und zwölf im achten Saisonspiel für den Schweden. Ibrahimovic war am 10. Januar nach siebenwöchiger Verletzungspause zu einem Kurzeinsatz gekommen. Der AC Mailand (43 Punkte) bleibt durch den Erfolg drei Punkte vor dem Stadtrivalen Inter. Dritter ist der SSC Neapel mit 34 Zählern.

Basketball, NBA: Trotz 25 Punkten von Dennis Schröder als bester Werfer der Los Angeles Lakers hat der Meister einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben. Bei der 113:115-Niederlage gegen die Golden State Warriors hatten sich die Lakers am Montag (Ortszeit) eine zwischenzeitliche 33:14-Führung erarbeitet. Doch zwei Minuten vor dem Ende drehten die Gäste das Spiel, weil sich Los Angeles zu viele einfache Fehler erlaubte. Dadurch kassierten die Lakers, die weiter auf dem ersten Platz im Westen stehen, nach zuvor fünf Siegen wieder eine Niederlage.

Bei den Brooklyn Nets hat sich James Harden dagegen bestens eingelebt. Nach seinem spektakulären Wechsel von den Houston Rockets zu den Nets war der 31-Jährige bereits bei seinem Debüt auf 32 Punkte gekommen. Nun legte er beim 125:123 gegen die Milwaukee Bucks noch einmal zwei Punkte mehr auf. Neben ihm überzeugte auch Kevin Durant mit 30 Punkten. Bei den Bucks kam der zweimalige MVP Giannis Antetokounmpo ebenfalls auf 34 Punkte. Außerdem unterlagen die Dallas Mavericks mit 93:116 bei den Toronto Raptors. Bei den Texanern, bei denen Luka Doncic mit 15 Punkten keinen guten Tag erwischte, fehlte unter anderem Maximilian Kleber.

Fußball, Türkei: Mesut Özil soll bei seinem neuen Club Fenerbahce Istanbul einen langfristigen Vertrag unterschrieben haben. Wie die Bild-Zeitung in ihrer Dienstagausgabe berichtet, hat der 32-jährige ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler einen Vertrag bis 2024 erhalten. Özil war am Sonntag mit seiner Familie von London nach Istanbul gereist. In der Premier League hatte er siebeneinhalb Jahre für den FC Arsenal gespielt, jedoch seit März 2020 nicht mehr auf dem Platz gestanden. Beim Premier-League-Club wäre Özils Vertrag im Sommer ausgelaufen.

Frauenfußball, England: Der frühere Manchester-United-Profi Phil Neville hört vorzeitig als Trainer des englischen Frauen-Nationalteams auf. Wie der englische Fußballverband FA am Montag mitteilte, endet das Engagement des 43-Jährigen mit sofortiger Wirkung. Neville soll laut britischen Medien in der amerikanischen Major League Soccer der Cheftrainer von Inter Miami werden. Der neu gegründete Fußballklub gehört Nevilles ehemaligem Teamkollegen und Freund David Beckham und ist derzeit auf der Suche nach einem Coach. Neville war seit Januar 2018 Nationaltrainer.

Bereits im Frühjahr 2020 hatte die FA bekanntgegeben, dass sein bis zu diesem Sommer laufender Vertrag nicht verlängert wird. Wegen durchwachsener Leistungen war der 59-malige England-Profi zuletzt in die Kritik geraten. Ursprünglich hätte Neville das Team bis nach der EM betreuen sollen, das Turnier wurde aber in Folge der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben. Durch seinen vorzeitigen Abschied verpasst Neville nun allerdings auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio.

Die Niederländerin Sarina Wiegman, die als Oranje-Trainerin 2017 im eigenen Land Europameisterin wurde, steht schon länger als Nevilles Nachfolgerin fest, ist aber noch bis Ende August an die Niederlande gebunden. Bis zu Wiegmanns Amtsantritt bei den Lionesses im August soll das Team interimsweise betreut werden. Nach Angaben der FA ist der Auswahlprozess bereits im Gange.