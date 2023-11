Nach der Trennung vom Sponsor Katar wirbt der FC Bayern nun für Ruanda. Die Menschenrechtslage ist auch in dem afrikanischen Land ein Problem. Aber es gibt auch bedrohte Gorillas - und noch ein paar weitere markante Unterschiede.

Von Felix Haselsteiner und Paul Munzinger

Sechs Stunden Flugzeit trennen Katar und Ruanda - und der Trikotärmel beim FC Bayern. Der vielleicht meistdiskutierte Ärmel in der Geschichte der Bundesliga bleibt in dieser Saison frei: Nach der - nur in der offiziellen Version "einvernehmlichen" - Trennung von Qatar Airways im Sommer ist das Logo des umstrittenen Sponsors vom Trikot der Münchner verschwunden.