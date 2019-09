Artikel per E-Mail versenden

Bayern München hat zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison einen Sieg geholt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bezwang den serbischen Champion Roter Stern Belgrad mit 3:0 (1:0) und führt die Gruppe B nach dem ersten Spieltag an. Die beiden anderen Gruppengegner, Olympiakos Piräus und Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur, hatten sich zuvor im direkten Duell 2:2 (1:2) getrennt.

In München trafen Kingsley Coman (34.), Robert Lewandowski (80.) und Thomas Müller (90.+1) für das Team von Trainer Niko Kovac. Nächster Champions-League-Gegner der Bayern ist Tottenham, gespielt wird am 1. Oktober in London.