31. Januar 2019, 14:06 Uhr FC Bayern Ribery und Robben fehlen auch in Leverkusen

Niko Kovac schont die beiden, die länger verletzt waren. In Italien scheitern sämtliche Topklubs im Pokal. Barcelona gelingt eine Aufholjagd und Nowitzki eine Bestleistung in der NBA.

Meldungen in der Übersicht

FC Bayern, Verletzte: Trainer Niko Kovac verzichtet beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker SZ.de) gegen Bayer Leverkusen weiter auf seine Offensivleute Franck Ribery und Arjen Robben. "Sie haben gut trainiert, man merkt aber, dass sie Nachholbedarf haben. Ich glaube nicht, dass das fürs Wochenende reichen wird. Wir wollen kein Risiko eingehen", sagte Kovac am Donnerstag. Die lange Zeit verletzten Ribery (35) und Robben (35) hatten in dieser Woche erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Am Donnerstag fehlte Thiago beim Training des Rekordmeisters wegen neuromuskulärer Probleme. Kovac geht jedoch davon aus, dass der Mittelfeldspieler am Freitag wieder trainieren kann "und eine Alternative für Leverkusen ist". Dies ist Weltmeister Corentin Tolisso noch lange nicht. Doch nach seinem Kreuzbandriss hat der Franzose erstmals wieder auf dem Rasen trainiert. "Er fühlt sich richtig gut. Sein Ziel ist März, das würde mich freuen. Er fehlt uns als Bayern München, er ist unheimlich wichtig", sagte Kovac.

Fußball, Italien: Topfavorit Juventus Turin ist am Mittwoch sensationell im Viertelfinale des italienischen Pokals gescheitert. Der Cupgewinner der vergangenen vier Jahre kassierte gegen Atalanta Bergamo eine 0:3 (0:2)-Niederlage. Der Tabellensiebte der Serie A ging mit einem Doppelpack von Timothy Castagne (37.) und Duvan Zapata (39.) innerhalb von zwei Minuten in Führung. Der Kolumbianer Zapata war es auch, der Juve vier Minuten vor dem Ende mit dem 3:0 endgültig aus dem Pokal schoss. Weil Juve-Trainer Massimiliano Allegri vor dem 0:2 ein Foulspiel an Paolo Dybala gesehen haben wollte und lautstark protestierte, wurde er von Schiedsrichter Fabrizio Pasqua noch in der ersten Halbzeit auf die Tribüne geschickt.

Bergamo steht als drittes Team im Halbfinale. Zuvor hatten auch der AC Florenz mit einem 7:1 (3:1)-Kantersieg über die AS Rom und der AC Mailand (2:0 gegen Neapel) die Runde der letzten Vier erreicht. Abgeschlossen wird das Viertelfinale am Donnerstag mit der Partie von Inter Mailand gegen Lazio Rom. Das Pokal-Aus der Turiner kommt umso überraschender, da Juventus als Tabellenführer der Serie A bisher nur auf Erfolgskurs steuerte. Nach dem 19. Saisonsieg mit 2:1 bei Lazio Rom ist das Team von Trainer Allegri in dieser Spielzeit weiter ungeschlagen und hat nur zweimal Remis gespielt. Juves Vorsprung auf den Tabellenzweiten SSC Neapel beträgt inzwischen elf Punkte.

Fußball, England: Spitzenreiter FC Liverpool hat die Steilvorlage mit der Niederlage von Manchester City nicht genutzt. Das von Jürgen Klopp trainierte Team musste am Mittwoch gegen Ex-Meister Leicester City nach überlegenem Spiel mit einem 1:1 (1:1) zufrieden sein und verpasste damit die Chance, den Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger in der Premier League auf sieben Zähler auszubauen. Senegals Nationalspieler Sadio Mané brachte den Favoriten vor 53 000 Zuschauern an den Anfield Road schon nach drei Minuten in Führung. Danach sorgten die Reds für Druck, umso überraschender fiel der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, für den Harry Maguire nach einem Missverständnis in Liverpools Abwehr sorgte (45.+2). Auch in der zweiten Halbzeit rannten die Gastgeber unvermindert an, doch der Siegtreffer wollte nicht gelingen. Titelverteidiger Man City hatte zuvor bei Newcastle United mit 1:2 einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Abstand zum Tabellendritten Tottenham Hotspur schmolz somit auf zwei Zähler, da sich die Londoner am Mittwoch dank einer starken Schlussphase mit 2:1 (0:1) gegen den FC Watford durchsetzten. Der FC Chelsea musste beim Einstand des argentinischen Neuzugangs Gonzalo Higuain ein 0:4 (0:0) beim AFC Bournemouth quittieren.

Fußball, Spanien: Cupverteidiger FC Barcelona hat mit einem begeisternden Sturmlauf gegen den FC Sevilla doch noch souverän den Einzug in das Halbfinale des spanischen Pokals geschafft. Im Viertelfinal-Rückspiel besiegte Barca am Mittwoch den FC Sevilla in einem packenden Spiel mit 6:1 (2:0) und machte damit das 0:2 aus dem Hinspiel mehr als wett. Damit wahrte der Spitzenreiter der Primera Division die Chance, zum fünften Mal in Serie die Copa del Rey zu gewinnen. In der Wiederauflage des Vorjahres-Endspiels, in dem Barca mit 5:0 dominiert hatte, sorgte der Brasilianer Coutinho mit einem verwandelten Foulelfmeter schnell für die Führung (13. Minute). Die Chance zum Ausgleich vergab Ever Banega, als er in der 27. Minute mit einem Strafstoß an Barca-Keeper Jasper Cillesen scheiterte. Der frühere Schalker Ivan Rakitic (31.), erneut Coutinho (53.) und Sergi Roberto (55.) schossen danach einen 4:0-Vorsprung heraus.

Fußball, Italien: Dem früheren Wolfsburger Bundesliga-Torjäger Edin Dzeko droht in Italien nach einer Spuck-Attacke eine lange Sperre. Der Stürmer hat bei der 1:7-Pleite des Traditionsclubs AS Rom beim AC Florenz am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale dem Schiedsrichter Gianluca Manganiello offensichtlich auf die Brust gespuckt. Der Referee zeigte Dzeko in der 72. Minute umgehend die Rote Karte. Rom kassierte erstmals seit 1961 mehr als sechs Tore im Pokal. Dzeko sorgte aber nicht für die einzige Hinausstellung am Pokalabend. Auch Trainer Massimiliano Allegri von Juventus Turin musste beim überraschenden 0:3 des Rekordmeisters bei Atalanta Bergamo auf die Tribüne. Der Coach zeigte sich hinterher immerhin einsichtig. "Es war richtig, mich vom Platz zu schicken. Ich habe die Beherrschung verloren und der Schiedsrichter war tadellos", sagte Allegri. Mit der Niederlage endet für Juve damit eine Serie von zuletzt vier Pokal-Triumphen.

Basketball, NBA: Mit seiner Saison-Bestleistung hat Dirk Nowitzki seinen Dallas Mavericks zum 23. Saisonsieg verholfen. Der 40-Jährige erzielte beim 114:90 bei den New York Knicks in 11:35 Minuten auf dem Feld 14 Punkte. Treffsicherster Schütze der Mavs war Harrison Barnes mit 19 Zählern, Nationalspieler Maxi Kleber kam auf vier Punkte. Die Finalrunde ist für Dallas als Zwölfter im Westen (27 Niederlagen) aber noch ein gutes Stück entfernt. Als schlechtestes Team auf Play-off-Kurs liegen derzeit die Los Angeles Clippers (23 Niederlagen) auf Rang acht. Nationalspieler Daniel Theis gewann unterdessen mit seinen Boston Celtics 126:94 gegen die Charlotte Hornets. Der 26-Jährige erzielte dabei fünf Punkte. In Abwesenheit des verletzten Allstars Kyrie Irving war Bostons Jaylen Brown (24 Punkte) erfolgreichster Spieler auf dem Feld. Als Tabellenfünfter der Eastern Conference liegen die Celtics (32:19 Siege) klar auf Play-off-Kurs.

Fußball, Frankreich: Der verletzte brasilianische Fußballer Neymar fällt bis zu zehn Wochen aus und wird damit das wichtige Achtelfinale von Paris Saint-Germain in der Champions League gegen Manchester United verpassen. Wie sein Klub am Mittwoch mitteilte, wird die Verletzung am rechten Fuß allerdings nicht operiert, sondern konservativ behandelt. Damit darf Trainer Thomas Tuchel immerhin darauf hoffen, dass Neymar in einem möglichen Champions-League-Viertelfinale wieder spielen kann.

Der 26-Jährige hatte sich im Pokalspiel gegen Racing Straßburg in der Vorwoche erneut am Mittelfußknochen verletzt. Dabei war die alte Verletzung aus dem Vorjahr wieder aufgebrochen. 2018 hatte Neymar einen Mittelfußbruch erlitten. Damals war er mit Blick auf die Fußball-WM operiert worden und hatte anschließend kein Saisonspiel für PSG mehr bestritten. Diesmal soll es aber nicht zu einer Operation kommen. Darauf hatte sich am Dienstagabend eine Gruppe von weltweit renommierten Experten verständigt. Neymar hatte dem zugestimmt.