Josip Stanisic dampfte wie alle Akteure an diesem Abend noch das Adrenalin aus, als er zu den Mikrofonen ging. Der Kroate war einer der Ersten, die aus der Bayern-Kabine kamen, Trainer Vincent Kompany hatte ihn schon zur Halbzeit dieses Champions-League-Viertelfinalrückspiels ausgewechselt. Eine Vorsichtsmaßnahme, Stanisic hatte kurz zuvor eine gelbe Karte gesehen. „Wir können jetzt über einzelne Leute reden, die vielleicht nicht ihr bestes Spiel gezeigt haben. Also, nicht auf unserer Seite“, sagte Stanisic schon, als er allgemein zu seinem Eindruck zum 4:3 gefragt wurde. Um dann auf Nachfrage konkret zu werden.
Stanisic-Zoff mit Rüdiger„Vielleicht ist er ja Mann genug, um alles zuzugeben“
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Kurz vor dem Gegentor zum zwischenzeitlichen 2:3 foult Antonio Rüdiger Josip Stanisic und schreit den am Boden Liegenden danach an. „Ich finde, so was gehört sich nicht“, sagt der Bayern-Verteidiger.
Von Martin Schneider
Champions League:Ein Spiel, das einen Vogel hat
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