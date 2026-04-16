Ein paar Stunden vor dem großen Spiel gegen Real Madrid kam eine Meldung auf den Markt, die den FC Bayern grundsätzlich interessieren dürfte. Die Deutsche Fußball Liga teilte mit, dass die Meisterschale überarbeitet worden sei: Der bisherige Außenring sei so vergrößert worden, dass er jetzt fünf Gravurbahnen umfasse. Somit biete die Trophäe nun wieder Raum für die Meister der nächsten 30 Jahre.