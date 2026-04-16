Ein paar Stunden vor dem großen Spiel gegen Real Madrid kam eine Meldung auf den Markt, die den FC Bayern grundsätzlich interessieren dürfte. Die Deutsche Fußball Liga teilte mit, dass die Meisterschale überarbeitet worden sei: Der bisherige Außenring sei durch eine größere Version ersetzt worden, die jetzt fünf Gravurbahnen umfasse. Somit biete die inzwischen fast vollgravierte Trophäe nun wieder Raum für die Meister der nächsten 30 Jahre.
MeinungFC Bayern in der Champions LeagueEs braucht nicht immer eine reife Leistung, um eine Reifeprüfung zu bestehen
Kommentar von Christof Kneer
Lesezeit: 3 Min.
Die Bayern überwinden gegen Real Madrid ungewohnte Widerstände – aber auch eigene Unzulänglichkeiten. Genau diese Erfahrung gibt ihnen nun gegen das erstarkte PSG im Halbfinale Hoffnung.
Champions League:Ein Spiel, das einen Vogel hat
In einer irrwitzigen Partie voller Torwartfehler und anderer Ungeheuerlichkeiten gewinnt der FC Bayern 4:3 gegen Real Madrid und steht im Halbfinale der Champions League. Gegen Paris wird Trainer Kompany gelbgesperrt fehlen.
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