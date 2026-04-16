Es ist schon weit nach Mitternacht, als Vincent Kompany darüber sinniert, auf welchem Platz seiner persönlichen Bestenliste diese Partie einzuordnen sei. Als er nachdenken muss. Jemand hat ihn explizit nach einem „Ranking“ gefragt. Wer Kompany auch nur ein bisschen kennengelernt hat seit seiner Ankunft vor 21 Monaten in einem Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee, der weiß: Für Rankings, Klassifizierungen und andere künstliche Ungleichmacherei interessiert sich der Trainer in etwa so sehr wie Donald Trump für die Energiewende.