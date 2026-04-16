Es ist schon weit nach Mitternacht, als Vincent Kompany darüber sinniert, auf welchem Platz seiner persönlichen Bestenliste diese Partie einzuordnen sei. Als er nachdenken muss. Jemand hat ihn explizit nach einem „Ranking“ gefragt. Wer Kompany auch nur ein bisschen kennengelernt hat seit seiner Ankunft vor 21 Monaten in einem Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee, der weiß: Für Rankings, Klassifizierungen und andere künstliche Ungleichmacherei interessiert sich der Trainer in etwa so sehr wie Donald Trump für die Energiewende.
FC Bayern in der Champions LeagueGewachsen, um auch die Schweinespiele zu gewinnen
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Eine Mannschaft, die niemals aufhört: Der Triumph im Viertelfinale gegen Real Madrid zeigt, wozu Trainer Vincent Kompany die Fußballer des FC Bayern in 21 Monaten befähigt hat.
Stanisic-Zoff mit Rüdiger:„Vielleicht ist er ja Mann genug, um alles zuzugeben“
Kurz vor dem Gegentor zum zwischenzeitlichen 2:3 foult Antonio Rüdiger Josip Stanisic und schreit den am Boden Liegenden danach an. „Ich finde, so was gehört sich nicht“, sagt der Bayern-Verteidiger.
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