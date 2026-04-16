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FC Bayern in der Champions LeagueGewachsen, um auch die Schweinespiele zu gewinnen

Lesezeit: 5 Min.

Ein Trainer auf dem Höhepunkt seines Schaffens: Vincent Kompany mit einem Gruß in Richtung Fans nach dem Sieg gegen Real.
Ein Trainer auf dem Höhepunkt seines Schaffens: Vincent Kompany mit einem Gruß in Richtung Fans nach dem Sieg gegen Real. Tom Weller/Tom Weller/dpa

Eine Mannschaft, die niemals aufhört: Der Triumph im Viertelfinale gegen Real Madrid zeigt, wozu Trainer Vincent Kompany die Fußballer des FC Bayern in 21 Monaten befähigt hat.

Von Philipp Schneider

Es ist schon weit nach Mitternacht, als Vincent Kompany darüber sinniert, auf welchem Platz seiner persönlichen Bestenliste diese Partie einzuordnen sei. Als er nachdenken muss. Jemand hat ihn explizit nach einem „Ranking“ gefragt. Wer Kompany auch nur ein bisschen kennengelernt hat seit seiner Ankunft vor 21 Monaten in einem Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee, der weiß: Für Rankings, Klassifizierungen und andere künstliche Ungleichmacherei interessiert sich der Trainer in etwa so sehr wie Donald Trump für die Energiewende.

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