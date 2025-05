Von Sebastian Fischer, Leipzig

Es lief die Nachspielzeit, da stand Vincent Kompany an der Seitenlinie eines Stadions voller jubelnder Menschen, stemmte erst die Hände in die Hüften und klatschte dann – allerdings nicht vor Freude, sondern zur Aufmunterung seiner Spieler. Der Trainer des FC Bayern, so kann man das wohl sagen, ist nun um die Erfahrung reicher, wie es sich anfühlt, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Aber um sie wirklich schon zu feiern, fehlten ihm und seiner Mannschaft am Samstag ein paar Sekunden.