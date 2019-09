Ein Trainer mit einer A- und einer B-Lösung will er jetzt sein, darum geht es Niko Kovac an diesem Mittag, und weil gleich am Anfang eine A-Lösung nicht funktioniert, probiert er es mit der B-Seite. B, das heißt in diesem Fall: Humor.

Donnerstagmittag, das Pressestüberl des FC Bayern, Trainer Kovac soll gerade anfangen mit seinem Lagebericht vor dem Spiel am Samstag in Leipzig, da entsteht etwas Panik. Tonausfall. Kleinere Reparaturarbeiten. Kovac klatscht in die Hände, "machen wir die zweite", er lacht. Der Ton ist wieder da. Wieder fällt er aus. Panik unter den Tonleuten. "Wir spielen mit euch", Kovac lächelt fein. Dann geht der Ton wieder.

In seinem ersten Jahr in München ist Kovac Meister und Pokalsieger geworden, als erster früherer Bayern-Spieler nach Franz Beckenbauer. Die beste Phase in der vergangenen Saison war die Rückrunde, in der Liga hatte das Team dabei eine enorme physische und mentale Spannung, dadurch erdrückten sie einen Gegner nach dem anderen. Doch in der Rückrunde vertraute Kovac auch auf einen sehr kleinen Kreis an Spielern und dabei auf einen so engen Umfang an taktischen Lösungen, dass sie im Grunde genommen nicht aufgefallen sind. Die Bayern hatten einen überragenden Innenverteidiger (Mats Hummels), einen starken Ballverteiler (Thiago), schnelle Außenbahnspieler (Serge Gnabry und Kingsley Coman), dazu einen in der Liga unerbittlich abgezockten Angreifer (Robert Lewandowski). Das reichte.

Am Donnerstagmittag aber sagt Kovac: "Man muss beides vorbereiten. Man muss Lösung A und Lösung B den Spielern vermitteln." Dass er nun bereit ist, mehr über taktische Optionen zu sprechen, das hat einen ganz einfachen Grund. Am Samstag, gegen Leipzig, trifft er auch auf Julian Nagelsmann.

Leipzig ist Tabellenführer, zwei Punkte vor den Bayern

Sein Trainerkollege hat sich in Hoffenheim einen Namen gemacht, weil ihn Halbjahr für Halbjahr wichtige Spieler verlassen haben, er aber ungerührt weiter neue Lösungen entwickelte. Seit diesem Sommer trainiert Nagelsmann nun Leipzig, nach drei Spieltagen ist sein Team Tabellenführer, zwei Punkte vor den Bayern. Zu einer ohnehin starken Mannschaft, sagt Kovac, seien noch einmal "Kleinigkeiten von Julian" dazugekommen. Dazu zählt, dass Leipzig variabler auftritt, mal in der Abwehr mit einer Dreierkette spielt, mal mit einer Viererkette.

Ob er sich auf all diese Möglichkeiten überhaupt einstellen könne, wird Kovac gefragt. "Die Zeiten sind vorbei, wo es klar war, welches System der Gegenüber spielt", sagt er und berichtet von seiner Zeit als Spieler: "Bei uns war es früher so, dass man das System runterbeten konnte. Heute weiß man nicht, wie zu Beginn gespielt wird, und dann wird ja auch noch im Spiel gewechselt." Er fügt hinzu: "Bei uns weiß man das aber auch nicht."

Und auf das phasenweise zunehmende und wieder abnehmende Pressing von Leipzig - könne er sich darauf einstellen? "Das ist die Frage: Wird es passieren, wird es nicht passieren? Man muss sich in der Bundesliga allgemein darauf vorbereiten, dass der Gegner mal hoch presst, mal tief presst. Das ist jetzt nichts Neues für das Spiel am Samstag, daher wissen die Spieler, welche Lösungen sie finden müssen."

Doch weil gerade alle so von Leipzig schwärmen, sagt Kovac einmal demonstrativ: "Auch wir haben uns verändert, haben gutes Potenzial dazubekommen. Es ist nicht so, dass wir stehen bleiben und die andern sich weiterentwickeln." All die Geheimnisse, die sein Kader inzwischen birgt, versucht der Trainer dann mit großer Mühe weiter geheim zu halten. Ob Joshua Kimmich vor der Abwehr spielen wird oder als Rechtsverteidiger, sagt Kovac, "das kann ich dem Julian jetzt noch nicht sagen". Bei ihm sei zudem Gnabry nicht gesetzt, anders als bei Bundestrainer Joachim Löw in der Nationalelf. "Das kann ich so in der Form nicht sagen. Wir haben schon sehr gute Spieler hier."

Eine Sache aber verrät Kovac: Dem massiven Druck der Leipziger will er nicht entkommen, indem er die Bälle einfach über alle Ketten hinwegschießen lässt, egal, ob diese aus drei, vier oder zehn gegnerischen Spielern bestehen. "Wir haben schon eine spielerische Mannschaft, die versucht den Ball in den eigenen Reihen zu halten." Es ist der selbstbewusste Satz eines Trainers, der weiß, dass seiner Mannschaft an richtig guten Tagen die A-Lösung ohnehin reichen wird.