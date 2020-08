FC Bayern:Der Rassismus-Eklat geht vor Gericht

Von Sebastian Fischer

Es war eine überraschende Wortwahl, mit der sich der FC Bayern zu einer unangenehmen Affäre äußerte, die den deutschen Rekordmeister beschäftigte, während er gerade in Lissabon die Champions League gewann. Einem Jugendtrainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde nach einem Bericht des WDR-Magazins Sport Inside rassistisches Gedankengut und rassistischer Sprachgebrauch im Zusammenhang mit der Sichtung und Verpflichtung von Jugendspielern vorgeworfen. Und der Klub teilte just vor dem Halbfinale des Turniers in Lissabon mit, man habe das Arbeitsverhältnis mit dem Trainer "einvernehmlich" aufgelöst. Eine scheinbar friedliche Einigung also nach Vorwürfen, die den wichtigsten deutschen Fußballklub erschütterten?

Nun, rund zweieinhalb Wochen später, wird deutlich, dass die Trennung zwischen dem langjährigen Trainer und dem Verein wohl mit Einvernehmen wenig zu tun hatte - und dass den FC Bayern die Aufarbeitung des Eklats in seinem Campus genannten Nachwuchszentrum auch vor Gericht beschäftigen wird.

Unter der Woche hatte der Anwalt des beschuldigten Jugendtrainers, der Essener Arbeitsrechtler Christian Nohr, gegen die Kündigung Klage vor dem Arbeitsgericht eingereicht. Er moniert angebliche Formfehler des FC Bayern bei der Kündigung und der Befristung des Vertrages. Vor allem aber erhebt er schwere Anschuldigungen gegenüber dem FC Bayern, dem er unter anderem "Täuschung und Drohung" vorwirft. Darüber berichtete am Samstag zuerst die Sportschau.

Warum es nach der fristlosen Kündigung überhaupt zu einer Vereinbarung kam?

Die Chronologie der Auseinandersetzung zwischen Trainer und Klub geht so: Am 13. August, zwei Tage nach dem ersten Bericht, verfasste der Klub ein Kündigungsschreiben. Allerdings kam es wiederum vier Tage später zur Unterzeichnung einer sogenannten Aufhebungs- und Abwicklungsvereinbarung. Nohr schildert es so, dass sein Mandant dabei unzulässig unter Druck gesetzt worden sei. Ihm sei gesagt worden, er müsse die Vereinbarung innerhalb einer Stunde unterzeichnen, ansonsten werde sein Name in einer Mitteilung auf der Klub-Webseite veröffentlicht. Sein Mandant, so der Anwalt, habe aus Angst unterschrieben. In der kurzen Erklärung, in der wenig später von der einvernehmlichen Trennung zu lesen war, wurde der Name des Trainers nicht genannt.

Die Frage ist nun, warum es nach einer fristlosen Kündigung überhaupt noch zu dieser Vereinbarung kam. Weil der FC Bayern befürchtete, die Kündigung sei möglicherweise nicht rechtmäßig? Diese Auffassung vertritt jedenfalls Anwalt Nohr. Er wirft dem FC Bayern darüber hinaus vor, dass der Klub schon lange von den Vorwürfen gewusst habe, seinen Mandanten aber nicht abgemahnt hatte. Unter anderem lagen dem Verein anonyme Beschwerdebriefe über den Trainer vor. In diesen wurde ein Rassismus-Vorwurf jedoch nur beiläufig thematisiert, stattdessen eher die umstrittenen Methoden des Trainers angeprangert. Der FC Bayern ließ jedenfalls am Samstag über eine Anwaltskanzlei mitteilen: "Die erhobenen Vorwürfe sind falsch."

Aus Kreisen des Klubs heißt es darüber hinaus, dass es aus einem ganz anderen Grund zu der Vereinbarung kam: Dies sei vielmehr auf Initiative des Trainers hin geschehen, der zu dem Zeitpunkt noch von einem anderen Rechtsanwalt vertreten wurde. Welche Schilderung der Wahrheit entspricht, dürfte vor dem Arbeitsgericht bei einem Gütetermin verhandelt werden. Dann dürfte es auch darum gehen, worum es in solchen Fällen immer geht: eine mögliche Abfindung. Und vor allem geht es womöglich um die für den Klub wichtigen grundsätzlicheren Fragen. "Jeder, der rassistische Scheiße toleriert, hat in unserem Verein nichts verloren", steht zum Beispiel gerade auf einem Transparent, das Fans Mitte der Woche am Campus anbrachten.