Bauch an Hirn: Bist deppert?

Von Philipp Schneider

Es soll Leute geben, die haben die Idee von der ersten Sekunde an nicht verstanden. Ausgerechnet der Fußballrevoluzzer, der einst antrat, mit alternativen Methoden die Großen und Mächtigen zu ärgern, wechselt in seinem Spätherbst die Seiten, um noch mal zu spüren, wie sich echte Macht anfühlt? Ralf Rangnick zum FC Bayern? Wäre das nicht ein bisschen so gewesen, als würde sich Robin Hood aus den Baumkronen abseilen, um als Knappe beim Sheriff von Nottingham anzuheuern?