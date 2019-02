23. Februar 2019, 22:10 Uhr Groll bei Rafinha "In letzter Zeit ist der Trainer nicht korrekt zu mir"

Bayerns Ersatzspieler Rafinha kritisiert Trainer Niko Kovac scharf für mangelnde Einsatzzeiten.

"Ich trainiere gut, aber ich spiele keine Rolle", sagt Rafinha. Er sei "richtig enttäuscht".

Eigentlich galt der Brasilianer als Kandidat für die Position von Joshua Kimmich, der im Champions-League-Rückspiel gegen Liverpool ausfällt.

Wenn Joshua Kimmich im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool gelbgesperrt ausfällt, könnte Ersatzmann Rafinha seine Position als Rechtsverteidiger bekleiden. Vielleicht aber auch nicht, denn nun hat sich der Brasilianer sehr kritisch gegenüber Bayern-Trainer Niko Kovac geäußert.

"Wenn du keine Minute bekommst, ist es schwer, dich auf Liverpool vorzubereiten", sagte Rafinha nach der Partie gegen Hertha BSC Berlin (1:0) in der Mixed Zone, wie mehrere Medien berichten: "Ich trainiere gut, ich mache meine Arbeit. Aber keine Ahnung, der Trainer setzt nicht auf mich."

"Es fällt mir schwer, mich zu motivieren", klagt Rafinha

Rafinha legte nach: "In letzter Zeit ist der Trainer nicht korrekt zu mir. Ich bringe meine Leistung im Training. Es fällt mir schwer, mich zu motivieren. Ich trainiere gut, aber ich spiele keine Rolle", zitiert ihn die Sport Bild.

Seit 2011 spielt Rafinha bei den Münchnern (173 Bundesliga-Spiele), er war in dieser Zeit selten Stammspieler, bekam aber immer seine Einsatzzeiten. "Vielleicht haben Ancelotti, Heynckes und Guardiola keine Ahnung von Fußball, denn bei ihnen habe ich immer gespielt", grantelte Rafinha weiter: "Bei Niko in der Hinrunde habe ich gespielt, nun spiele ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was ist. Ich bin richtig enttäuscht."

Sky-Experte Lothar Matthäus kritisierte Rafinha für seine Aussagen: "Das trägt natürlich nicht zur Fokussierung auf die nächsten Aufgaben bei." Kovac dürfte das vermutlich ähnlich sehen.