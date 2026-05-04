Am Mittwoch alle in Rot, so lautete am vergangenen Samstag ein Spruchband in der Südkurve der Bayern-Fans. Sie wollen, dass die Münchner Arena beim Halbfinal-Rückspiel gegen Paris zur Festung wird – es braucht also wirklich alle Kniffe, um dieses umkämpfte Duell noch umzubiegen. Was war das nur für ein aberwitziges Hinspiel zuletzt gegen PSG beim 4:5 in der Vorwoche? Und ist so etwas sogar noch einmal möglich? Welche Rolle spielt die Taktik der beiden Trainer Kompany und Luis Enrique? Das sind die entscheidenden Fragen vor dem erneuten Duell, das nun in München steigt.
In dieser Folge des SZ-Fußballtalks spricht Moderator Jonas Beckenkamp mit den Experten Felix Haselsteiner und Stefan Galler über die Gefahren und die Verführung des offensiven Spiels. Hat der Fußball auf dem höchsten Niveau eine neue Entwicklungsstufe erreicht? Ein Stadium immer radikaler anmutenden Strategien? Und was heißt das für das Arbeitsprofil der Verteidiger? Eine sportphilosophisch-taktische Einstimmung auf das Halbfinal-Rückspiel an diesem Mittwoch.
FC Bayern gegen Heidenheim:Die unliebsame Debatte bleibt
Direkt nach dem 3:3 gegen Heidenheim sind die Bayern gedanklich bei Paris. Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League stellt sich trotzdem die Frage: Warum kassiert das Team so viele Gegentore?
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