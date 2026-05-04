Ist ein Spektakel wie in der Vorwoche im Rückspiel des Halbfinals wiederholbar? Wo genau liegen die Risiken des Kompany-Fußballs? Und wann bekommt man von zu vielen Toren Bauchweh? Fußballfragen der Woche im Talk.

Von Jonas Beckenkamp, Felix Haselsteiner und Stefan Galler