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FC BayernFür die Nationalspieler bleiben nur Nebenrollen

Lesezeit: 3 Min.

Jamal Musiala (li.) und Joshua Kimmich  gegen Vitinha.
Jamal Musiala (li.) und Joshua Kimmich  gegen Vitinha. Alain Jocard/AFP

Die deutschen WM-Fahrer stehen beim Spektakel in Paris oft nur am Rande des Geschehens herum. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist auch gar nicht anwesend.

Von Philipp Selldorf, Paris

In der 79. Minute betrat Leon Goretzka anstelle von Jamal Musiala das Spielfeld, eine knappe Viertelstunde blieb ihm, um sich durch große Taten zu verewigen. „Goretzka kam, sah und siegte“ hatte zwar noch kein Berichterstatter als Modul für den Spielbericht vorbereitet, aber die Gelegenheit sollte kommen – in der Theorie zumindest.

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