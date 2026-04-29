In der 79. Minute betrat Leon Goretzka anstelle von Jamal Musiala das Spielfeld, eine knappe Viertelstunde blieb ihm, um sich durch große Taten zu verewigen. „Goretzka kam, sah und siegte“ hatte zwar noch kein Berichterstatter als Modul für den Spielbericht vorbereitet, aber die Gelegenheit sollte kommen – in der Theorie zumindest.