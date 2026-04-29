In der 79. Minute betrat Leon Goretzka anstelle von Jamal Musiala das Spielfeld, eine knappe Viertelstunde blieb ihm, um sich durch große Taten zu verewigen. „Goretzka kam, sah und siegte“ hatte zwar noch kein Berichterstatter als Modul für den Spielbericht vorbereitet, aber die Gelegenheit sollte kommen – in der Theorie zumindest.
FC BayernFür die Nationalspieler bleiben nur Nebenrollen
Lesezeit: 3 Min.
Die deutschen WM-Fahrer stehen beim Spektakel in Paris oft nur am Rande des Geschehens herum. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist auch gar nicht anwesend.
Von Philipp Selldorf, Paris
PSG gegen FC Bayern:Die Erfindung des entfesselten Fußballs
Der FC Bayern droht in Paris „komplett unterzugehen“. Doch dann zeigt das 4:5, wie spektakulär radikaler Offensivgeist auf höchstem Niveau sein kann. Vincent Kompany erwartet Großes für das Rückspiel.
Lesen Sie mehr zum Thema