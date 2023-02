Kylian Mbappé:"Gamechanger" mit Schallgeschwindigkeit

Von Philipp Selldorf, Paris

Da stand er also, höchstpersönlich und leibhaftig, mit einem teuren Rucksack auf dem Rücken und gelegentlich einem Lächeln im Gesicht. Kylian Mbappé wirkte in keiner Weise beschwert oder bedrückt, er war die Lässigkeit selbst, als er vor dem Verlassen des Hauses noch ein paar Sätze von geübter Nichtigkeit in die Mikrofone sprach. Sein Team hatte 0:1 verloren, aber was soll's? Er hatte gewonnen.