Luis Enrique, Trainer von Bayerns Champions-League-Halbfinalgegner Paris Saint-Germain (Rückspiel Mittwoch, 21 Uhr Liveticker auf SZ.de), hat eine kuriose Gemeinsamkeit mit seinem Buch-Biografen Lluís Lainz: Beide wurden Mitte der 1990er-Jahre von Vereinsikone Johan Cruyff für den FC Barcelona rekrutiert – kamen dann aber doch nicht in den Genuss, bei Barça mit der niederländischen Legende zusammenzuarbeiten. Denn noch ehe der damalige Spieler Luis Enrique und der ausgebildete Fußball-Lehrer Lainz 1996 ihren ersten Arbeitstag bei Barça hatten, erinnert sich Lainz im SZ-Gespräch, „war Cruyff (als Cheftrainer) schon abgesetzt worden“.