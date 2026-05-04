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Interview mit Biograf des PSG-Trainers„Luis Enrique folgt der Cruyff’schen Mentalität: Lieber 5:4 als 1:0!“

Lesezeit: 7 Min.

Halbfinal-Gegner auf Höchstniveau: PSG-Trainer Luis Enrique (links) und FC-Bayern-Coach Vincent Kompany.
Halbfinal-Gegner auf Höchstniveau: PSG-Trainer Luis Enrique (links) und FC-Bayern-Coach Vincent Kompany. Olivier Lejeune/MaxPPP/Imago

Biograf Lluís Lainz schwärmt vom Hochintensitätsfußball des Paris-Trainers. Er erklärt Luis Enriques Prägung in Barcelona, dessen Faible für Ultra-Ausdauersportarten – und wieso sein PSG ohne Mbappé besser funktioniert.

Interview von Javier Cáceres

Luis Enrique, Trainer von Bayerns Champions-League-Halbfinalgegner Paris Saint-Germain (Rückspiel Mittwoch, 21 Uhr Liveticker auf SZ.de), hat eine kuriose Gemeinsamkeit mit seinem Buch-Biografen Lluís Lainz: Beide wurden Mitte der 1990er-Jahre von Vereinsikone Johan Cruyff für den FC Barcelona rekrutiert – kamen dann aber doch nicht in den Genuss, bei Barça mit der niederländischen Legende zusammenzuarbeiten. Denn noch ehe der damalige Spieler Luis Enrique und der ausgebildete Fußball-Lehrer Lainz 1996 ihren ersten Arbeitstag bei Barça hatten, erinnert sich Lainz im SZ-Gespräch, „war Cruyff (als Cheftrainer) schon abgesetzt worden“.

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