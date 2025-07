Der FC Bayern verliert bei der Klub-WM 0:2 gegen Paris, es sind die letzten Minuten von Thomas Müller nach 25 Jahren im Klub. Doch all das rückt angesichts der schlimmen Szene um Jamal Musiala in den Hintergrund.

Von Philipp Schneider, Atlanta

Harry Kane war einer der Ersten, der am Unfallort eintraf. Einem Ort der grauenvollen Bilder, das ließ sich ohne Übertreibung sagen. Kane blickte auf seinen Mannschaftskameraden Jamal Musiala, der neben dem Tor von Paris Saint-Germain am Boden lag. Er schaute auf Musialas Fußgelenk, das nicht länger so aussah, wie es aussehen sollte. Hinten war bei ihm vorne. Und vorne war hinten. Kane legte beide Hände auf den Kopf, es war eine Geste der Fassungslosigkeit. Kane sah aus, als wollte er schreien.