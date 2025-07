Podcast „Und nun zum Sport“ : Finale der Champions League: „Was PSG spielt, ist geradezu revolutionär“

Was macht die Elf von Trainer Luis Enrique so aufregend, welche Kniffe halfen im Finale gegen Inter? Und wie kam es zu jener Zäsur in Europas Fußball, nach der nunmehr auch staatlich alimentierte Klubs große Titel gewinnen? Antworten im Talk.