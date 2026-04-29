Zum Hauptinhalt springen

PSG gegen FC BayernHauptdarsteller vom Flügel

Lesezeit: 3 Min.

Luis Díaz und Kvicha Kvaratskhelia (re.) im Zweikampf.
Luis Díaz und Kvicha Kvaratskhelia (re.) im Zweikampf. Sarah Meyssonnier/Reuters

Kvaratskhelia, Olise und vor allem Díaz: Die auffälligsten Protagonisten des 5:4 zwischen PSG und dem FC Bayern sind die Außenbahnspieler – das hat mit der Anlage der Partie zu tun.

Von Sebastian Fischer, Paris

Welches Tor das schönste war bei diesem Fußballspiel, das einem bunt auf die Leinwand gepinselten Gemälde glich, wird unter den Kunstkritikern wohl umstritten bleiben. Es gab Argumente für die Tore von Khvicha Kvaratskhelia zum 1:1 und zum 4:2 für Paris Saint-Germain, stringent herausgespielt und vom Georgier schlau abgeschlossen. Oder doch das 2:2 für den FC Bayern durch Michael Olise, als er einfach geradeaus durch die Pariser Abwehr hindurchlief, die sich kollektiv vor seinen Haken zu fürchten schien?

Zur SZ-Startseite

Früherer Trainer von Michael Olise
:„Er scheint aus einer anderen Epoche zu stammen – oder aus der Welt der Kunst“

Wie wurde Michael Olise zum überragenden Spieler des FC Bayern? Sein erster Profitrainer Veljko Paunovic spricht über den Ehrgeiz und die Elastizität des Franzosen – und erklärt, warum Olise öffentlich kaum redet.

SZ PlusInterview von Javier Cáceres

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite