Welches Tor das schönste war bei diesem Fußballspiel, das einem bunt auf die Leinwand gepinselten Gemälde glich, wird unter den Kunstkritikern wohl umstritten bleiben. Es gab Argumente für die Tore von Khvicha Kvaratskhelia zum 1:1 und zum 4:2 für Paris Saint-Germain, stringent herausgespielt und vom Georgier schlau abgeschlossen. Oder doch das 2:2 für den FC Bayern durch Michael Olise, als er einfach geradeaus durch die Pariser Abwehr hindurchlief, die sich kollektiv vor seinen Haken zu fürchten schien?