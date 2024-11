Die Münchner gewinnen die Neuauflage des Champions-League-Finals von 2020 gegen Paris St.-Germain mit 1:0 und machen einen großen Schritt fürs Weiterkommen in der Königsklasse. Min-jae Kim gelingt ein besonderes Tor.

Von Philipp Schneider, München

Luis Enrique stand jackenlos in der warmen Winterluft der Münchner Arena. Er rollte sich den Kragen eines seiner dunklen Rollkragenpullover zurecht, den er in dutzendfacher Anzahl daheim im Schrank besitzen muss. Die Hände in den Taschen gelagert, starrte der Trainer von Paris Saint-Germain noch immer etwas entgeistert hinüber zum Schauplatz, wo sich soeben eine bizarre Darbietung zugetragen hatte. Und das irre war ja: Hatte Luis Enrique die Einlage nicht vor dem Spiel auch noch unfreiwillig prophezeit?