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MeinungFC BayernDer Generation Kimmich und Kane läuft die Zeit davon

Kommentar von Philipp Schneider

Lesezeit: 3 Min.

55 Tore in 48 Spielen: An Harry Kane liegt es nicht, dass es in dieser Saison für den FC Bayern maximal zum Double reicht.
55 Tore in 48 Spielen: An Harry Kane liegt es nicht, dass es in dieser Saison für den FC Bayern maximal zum Double reicht. Tom Weller/dpa

Das Aus im Halbfinale zeigt: Paris ist in Sachen Kadertiefe und Reife einen Schritt weiter als der FC Bayern. Der Instinkt aus dem Vorjahr, Florian Wirtz kaufen zu wollen, war richtig.

Der FC Bayern war raus aus der Champions League, doch ans Herz ging vor allem die Geschichte seines Stürmers. Der Klub besitzt drei Lkw-Ladungen an Pokalen. Harry Kane hat erst zwei Trophäen gestreichelt. Eine Meisterschale. Einen Supercup.

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SZ PlusVon Sebastian Fischer

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