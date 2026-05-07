Der FC Bayern war raus aus der Champions League, doch ans Herz ging vor allem die Geschichte seines Stürmers. Der Klub besitzt drei Lkw-Ladungen an Pokalen. Harry Kane hat erst zwei Trophäen gestreichelt. Eine Meisterschale. Einen Supercup.
MeinungFC BayernDer Generation Kimmich und Kane läuft die Zeit davon
Kommentar von Philipp Schneider
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Das Aus im Halbfinale zeigt: Paris ist in Sachen Kadertiefe und Reife einen Schritt weiter als der FC Bayern. Der Instinkt aus dem Vorjahr, Florian Wirtz kaufen zu wollen, war richtig.
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