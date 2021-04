Im Winter-Spektakel verlieren die Bayern ihr Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris 2:3. Es geht fast all das schief, was beim Finalduell im vergangenen Jahr noch geklappt hatte.

Von Christof Kneer

Dieses Wetter! Als Hasan Salihamidzic vor Spielbeginn in der Arena vor die Mikrofone trat, um zur Zukunft des Trainers Hansi Flick nichts zu sagen, schneite es ihm auf den Trenchcoat, der womöglich aus dem Kleiderschrank seines ehemaligen Trainers Ottmar Hitzfeld stammte. War dieses Wetter ein gutes Omen, weil sie in München mit Sicherheit mehr vom Wintersport verstehen als in Paris? Oder musste man sich Sorgen machen, weil die Bayern im Schneetreiben zuletzt zwei recht unerfreuliche Spiele absolviert haben - gegen Bielefeld reichte es nach wilder Schlittenfahrt gerade noch zu einem 3:3, in Kiel flogen die Bayern sogar aus dem DFB-Pokal.

Als die Münchner und ihr aktueller Viertelfinal-Gegner Paris Saint-Germain letztmals aufeinandertrafen, reichte bei feinster portugiesischer Sommerabendbrise der leichte Pullover, und nach dem Sieg im großen Finale saßen David Alaba, Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Trainer Flick im Halbdunkel in der Nähe des Mittelkreises und tranken Bier. Diesmal hätten sie sich beim Sitzen mehrere Erkältungen eingefangen, aber es war auch kein Abend, der nach einem Feierbier verlangte.

Obwohl er genau so anfing: Nach einer Minute und 28 Sekunden schoss Bayerns Linksverteidiger Lucas Hernandez ans Außensetz, nach einer Minute und 55 Sekunden traf Eric Maxim Choupo-Moting, der Vertreter des verletzten Robert Lewandowski, per Kopf die Latte. Ja klar, so startet ein Champions-League-Sieger, der den Verlierer vom August gleich wieder beeindrucken will.

Nach zwei Minuten und 31 Sekunden stand es 1:0 für Paris. Es war ein Gegentor, das eines Champions-League-Siegers doch ein wenig unwürdig war: Die Bayern waren absurd in Überzahl, aber während Kimmich, Alaba und Goretzka den Brasilianer Neymar verfolgten, wich Süle vor ihm zurück - Neymar hatte genügend Zeit, um den anderen Weltstar im PSG-Team, Kylian Mbappé, zu suchen und zu finden. Und Mbappé?

Der hat schon viel erlebt, aber das wohl noch nicht: Manuel Neuer machte so etwas Ähnliches wie einen Fehler. Konnte das sein? Konnte es, ja: Der Ball rutschte (oder flutschte?) ihm durch die Beine. Paris führte. Und sie führten tatsächlich bis zum Ende: Die Bayern verloren ein turbulentes Hinspiel mit 2:3, sie waren klar überlegen, stürmten viel, verschleuderten ihre Chancen aber, als seien sie die deutsche Nationalmannschaft. Und sie verteidigten wirklich schlecht.

Detailansicht öffnen Extrem effizient: Marquinhos entwischt David Alaba und erzielt das 2:0 für Paris. (Foto: KAI PFAFFENBACH/REUTERS)

Neuer und Navas tauschen offenbar die Rollen

Ende August, im Champions-League-Finale, hatte Neuer noch alles und ein bisschen mehr gehalten, die Pariser waren spektakulär verzweifelt, der riesige Mann im grauen Torwarttrikot war überall. 0:0 stand es in Lissabon zur Halbzeit, und nun machte sich dieser schneereiche April-Abend in Fröttmaning einen Spaß daraus, das krasse Gegenteil von damals aufzuführen.

Es entwickelte sich eine kreischbunte erste Halbzeit, jede Szene legte Wert darauf, noch turbulenter zu sein als die Szene davor. Julian Draxler, etwas überraschend in der Startelf der Franzosen aufgetaucht, jubelte schon über das Tor zum 2:0 (12.), aber Kylian Mbappé stand vor seinem Zuspiel um eine Winzigkeit im Abseits. Davor hatte schon Thomas Müller eine gute Chance für die Bayern (10.), es folgten Gelegenheiten für Goretzka (19.) und Pavard (20.), aber der Pariser Torwart Keylor Navas hatte mit Manuel Neuer offenbar die Rollen getauscht. Er hielt alles.

Auch ohne Lewandowski und den an Covid-19 erkrankten Serge Gnabry spielte die Bayern nun phasenweise wie der amtierende Champions-League-Sieger, sie zeigten jetzt ihren gewohnten Hansi-Flick-Fußball. Sie attackierten früh und gaben den Franzosen nur wenig Luft zum Atmen, in der Fachsprache sagt man, dass jetzt ein Tor in der Luft liegt. Das stimmte zwar, nur behielt dieser Abend seinen eigenen Kopf. Der Ball lag kurz darauf schon wieder im Tor der Münchner.