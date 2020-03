Die Frage nach dem Triple ist so etwas wie eine Fast-Food-Frage für Journalisten. Man kriegt schon eine Antwort, die im Zweifel zwar kurzfristig irgendwelche Bedürfnisse befriedigt - aber wirklich nachhaltig kann sie natürlich nicht sein. Weil Prognosen ja bekanntlich schwierig sind, wenn sie die Zukunft betreffen und wer weiß schon, ob einem im DFB-Pokal nicht der 1. FC Saarbrücken ein Bein stellen wird?

Die Frage nach dem Triple ist aber auch eine Zustandsbeschreibung - nach drei müden Spielen nacheinander stellt sie keiner. Wenn eine Mannschaft aber einen Lauf hat und diese Mannschaft obendrein der FC Bayern ist, dann ploppt sie auf.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic reagierte leicht empört, als er das T-Wort hörte. "Ich glaube, jetzt geht es zu weit", sagte er nach dem 1:0-Sieg im DFB-Pokal auf Schalke: "Die Mannschaft ist gut drauf, darüber will ich gar nicht reden. Aber wir sind Profis, wir wissen, wie schnell es geht." Ein bisschen entspannter reagierte Manuel Neuer: "Ich trau uns einiges zu. Ich werde es jetzt nicht aussprechen, aber die Möglichkeit besteht."

Torwart Neuer gibt einen Einblick ins Seelenleben des Teams

Auf die Schlagzeile "Neuer verspricht Triple" muss man also noch verzichten, aber denjenigen, die sich mit dem sportlichen und nicht mit dem fanpolitischen Teil des FC Bayern beschäftigen - und da gehört Neuer ja mit dazu - denen ist nicht verborgen geblieben, dass die Mannschaft eine neue Souveränität erlangt hat. Besonders, wenn man bedenkt, dass es gerade einige Faktoren gibt, die eigentlich gegen den FC Bayern sprechen.

Da ist zum einen die Verletztenliste, die dafür sorgte, dass auf Schalke nur noch Javi Martínez und Winterzugang Alvaro Odriozola als sogenannte etablierte Stammfeldspieler auf der Bank saßen. Beide sind aber gerade für Flick keine Option (Martínez kommt aus einer längeren Verletzung, bei Odriozola weiß man immer noch nicht genau, für wie tauglich ihn Flick eigentlich hält), sodass er nur einmal auswechselte und Stürmer Joshua Zirkzee brachte. Teil dieser Verletztenliste ist auch Robert Lewandowski, der 39 Tore in 33 Spielen schoss, womit den Münchnern laut nur leicht unzulässiger Rechnerei aktuell mehr als ein Tor pro Spiel fehlt. Und zum anderen könnte man es einer Mannschaft nicht verdenken, wenn sie anders in ein Spiel geht, das eventuell abgebrochen wird, was am Dienstagabend auf Schalke ja zu befürchten stand.

All das führt aber nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtsituation - im Gegenteil. Neuer gab in Gelsenkirchen einen kurzen Einblick in das Seelenleben des Teams. Man wusste im Winter, sagte er, dass eigentlich nur noch Endspiele kommen. An Weihnachten lag der FC Bayern vier Punkte hinter RB Leipzig - mittlerweile sind es drei Punkte Vorsprung geworden: "Aber wir haben auch gesehen, was passiert, wenn wir ein bisschen nachlassen." Neuer spielte damit unter anderem auf die Spiele in Köln und zu Hause gegen Paderborn an. In Köln war der FC Bayern in der zweiten Halbzeit die schlechtere Mannschaft, Paderborn holte als Tabellenletzter fast einen Punkt in der Arena.

Aber unter Hansi Flick passt der alte Dominanz-Anzug besser. Es muss wieder viel zusammenkommen, dass der FC Bayern tatsächlich verliert - ein Zustand, den Thomas Müller vor Kurzem in einem Interview mit dem englischen Portal The Athletic beschrieb. Nach Pep Guardiola sei der Fußball der Bayern zuweilen "Wild-West-Style" gewesen. Flick habe nun ein System etabliert, das der Mannschaft liege. Dabei geht es um Ballbesitz (gegen Schalke hatte der FC Bayern absurde 80 Prozent) - doch der größte Unterschied ist das Spiel gegen den Ball.