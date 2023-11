Das 1:2 in Saarbrücken ist das bisher eindrücklichste Beispiel für den Denkfehler, den die Kaderplaner beim FC Bayern begangen haben. Die Niederlage im DFB-Pokal platzt nun in eine gefährliche Phase.

Kommentar von Christof Kneer

An dieser Stelle mal ein kleines Gedankenexperiment: Mit welcher Aufstellung könnte ein Trainer den FC Bayern am Samstag auf den Rasen in Dortmund schicken, falls die Spieler Goretzka, Mazraoui und Upamecano noch nicht einsatzfähig sind? Rechts in der Viererkette könnte vielleicht Laimer ... wobei, nein, Laimer müsste ja auf der Sechs spielen, weil Kimmich gesperrt ist und Goretzka eben ... siehe oben. Und de Ligts Ausfall bedeutet wahrscheinlich, dass Minjae Kim zwei Innenverteidigerrollen gleichzeitig besetzen müsste, es sei denn, ein Trainer käme auf die Idee, Sven Ulreich wieder ins Tor und Manuel Neuer dafür in die Abwehr zu stellen. Warum eigentlich nicht?