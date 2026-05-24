Auf Max Eberls T-Shirt flog ein Kakadu. Der FC Bayern hat diesen Vogel mit der bunten Federhaube ja nun zum zweiten Maskottchen neben Bär Berni erklärt, nachdem die Mannschaft vor zwei Jahren im Münchner Lokal „Käfer“ die deutsche Meisterschaft am Fernseher feierte und eine Kakadu-Porzellanfigur dort herumstand. Seitdem reist sie trotz ihrer zerbrechlichen Natur mit der Mannschaft als Glücksbringer mit. Dieser weiße Kakadu ist so präsent, im Interesse einer sauberen Vereinschronik müsste mal ein Spieler aufklären, wer, wie, wann und aus welchem Motiv genau den Vogel damals mitgenommen hat. Und die Frage, wer, wie, wann und aus welchem Motiv heraus genau was gemacht hat, beschäftigte auch Max Eberl, als er in den mächtigen Gängen des Berliner Olympiastadions stand und nach dem Pokalsieg über Zweifel und seine Zukunft beim FC Bayern sprach.