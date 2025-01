Ein neues Fußballjahr ist angebrochen und natürlich hat auch der FC Bayern wieder große, weltumspannende Pläne. Zwischen der Säbener Straße, der Arena in Fröttmaning und der Weite Amerikas wird sich der Rekordmeister in den kommenden Monaten bewegen, die Öffentlichkeit kann sich also auf einen FC Bayern in allen Lagen freuen. In der Liga ärgern die Münchner allenfalls die Leverkusener, in der Champions League ist das Ziel das Finale im heimischen Stadion – und dann ist auch noch Klub-WM im Sommer.