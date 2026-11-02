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Podcast „Und nun zum Sport“Der FC Bayern im Herbst – zwischen Ballon d’Or und ständigen Rückschlägen

Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung.
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Nach dem 2:2 im Spitzenspiel der Bundesliga gegen Borussia Dortmund muss der FC Bayern erneut wichtige Spieler ersetzen. Über einen Klub, der sich gerade in einer extremen Situation befindet.

Von Martin Schneider und Philipp Schneider

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Der FC Bayern ist im Herbst 2026 ein Klub zwischen den beiden Enden der Gefühlsskala. Erst gewinnt Harry Kane als erster Spieler der Münchner seit 1981 den Ballon d’Or als bester Fußballer der Welt, dann endet das Spitzenspiel der Bundesliga gegen Borussia Dortmund 2:2 und mit mindestens zwei neuen Verletzten. Ismael Saibari reißt sich das Syndesmoseband und fehlt länger, Serge Gnabry erleidet eine Muskelverletzung – und der Trainer Vincent Kompany ist immerhin aus dem Krankenhaus entlassen, kuriert aber weiter eine Hirnhautreizung aus.

In dieser Lage fährt der deutsche Meister zu einem der schwierigsten Auswärtsspiele in Europa. In der Champions League geht es am Dienstag um 21 Uhr gegen Atlético Madrid. Wie geht der FC Bayern mit diesen Extremen um, wer kann überhaupt noch in der Offensive auflaufen und warum kommt dem Spiel in Madrid eine vergleichsweise große Bedeutung zu? Über diese Fragen sprechen in der aktuellen Folge des SZ-Sportpodcasts Martin Schneider und Philipp Schneider.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

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