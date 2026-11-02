Der FC Bayern ist im Herbst 2026 ein Klub zwischen den beiden Enden der Gefühlsskala. Erst gewinnt Harry Kane als erster Spieler der Münchner seit 1981 den Ballon d’Or als bester Fußballer der Welt, dann endet das Spitzenspiel der Bundesliga gegen Borussia Dortmund 2:2 und mit mindestens zwei neuen Verletzten. Ismael Saibari reißt sich das Syndesmoseband und fehlt länger, Serge Gnabry erleidet eine Muskelverletzung – und der Trainer Vincent Kompany ist immerhin aus dem Krankenhaus entlassen, kuriert aber weiter eine Hirnhautreizung aus.

In dieser Lage fährt der deutsche Meister zu einem der schwierigsten Auswärtsspiele in Europa. In der Champions League geht es am Dienstag um 21 Uhr gegen Atlético Madrid. Wie geht der FC Bayern mit diesen Extremen um, wer kann überhaupt noch in der Offensive auflaufen und warum kommt dem Spiel in Madrid eine vergleichsweise große Bedeutung zu? Über diese Fragen sprechen in der aktuellen Folge des SZ-Sportpodcasts Martin Schneider und Philipp Schneider.

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