Es ist für einen Fußballlehrer nicht der schlechteste Gedanke, das zu probieren, was schon unter Pep Guardiola funktioniert hat. So sehen das vermutlich die meisten Fußballlehrer der Welt, nur Pep Guardiola nicht, der ja den Selbstzweifel zur Kunstform erhoben hat; aber für Guardiola ist der beste Trainer der Welt auch nicht Guardiola, für ihn ist das Marcelo Bielsa, der Argentinier, von dem er sich in vielen Fragen des Fußballs hat schulen lassen. Unter anderem in der Frage, wo Javier Martinez gut Fußball spielen kann.

Als Guardiola im Sommer 2013 als Trainer zum FC Bayern kam, stellte er diesen Martinez, der auf der Position vor der Abwehr ein wesentlicher Stabilisator auf dem Weg zum Titel in der Champions League war, in die Innenverteidigung. Dorthin also, wo Martinez einst unter Bielsa bei Athletic Bilbao gespielt hatte. Zwei Jahre später, im Sommer 2015, berichtete Martinez, dass Guardiola ihn "mit 200 Videos unterrichtet habe", was vermutlich eine ungenaue Angabe war; 200 Videos schaut Guardiola üblicherweise an einem normalen Wochenabend.

Martinez sagte auch: "Pep hat mich gelehrt, die Rolle des Innenverteidigers ganz anders zu spielen als unter Marcelo Bielsa, bei dem ich Manndeckung gespielt hatte." Der Gedanke, Martinez nun wieder dort einzusetzen, wo dieser schon Bielsa und Guardiola überzeugt hatte, ist also gleich zu Beginn ein überzeugender Gedanke von Hansi Flick an seinem ersten Arbeitstag als Trainer des FC Bayern.

Andererseits: Bleibt ihm überhaupt so viel anderes übrig?

Flick übernimmt eine Abwehr, die kaum zu erkennen ist

Bielsa bei Bilbao und auch Guardiola beim FC Bayern konnten Martinez in die Innenverteidigung verschieben, weil sie den Luxus hatten, mit einem Spieler zu arbeiten, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann; vor allem Guardiola hatte außerdem den Luxus, dass er einen Kader trainierte, der ihm mehrere Varianten ließ. Für den neuen Bayern-Trainer Hansi Flick ist der Innenverteidiger Javier Martinez dagegen kein Luxus. Es ist fast schon eine Notwendigkeit.

Niklas Süle: monatelang verletzt. Lucas Hernández: wochenlang verletzt, vielleicht auch monatelang. Jérôme Boateng: für zwei Spiele in der Liga gesperrt, das erste davon ist das am Samstag gegen Borussia Dortmund. Übrig bleibt Flick von den sogenannten etatmäßigen Innenverteidigern allein Benjamin Pavard, der aber in den vergangenen Wochen oft unsicher wirkte. Flick übernimmt eine Abwehr, die als solche kaum noch zu erkennen ist.