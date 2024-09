Von Philipp Schneider

Das hübsche Wort, das Aleksandar Pavlovic am Samstagabend hervorkramte, findet sich weder im Duden noch im Wörterbuch der Brüder Grimm. „Übelst aufgehoppelt“ sei der Ball, entschuldigte sich Pavlovic später über seinen Lapsus in Minute 31, als er das Spielgerät ins Torlinienaus schickte, was einen Eckball und den überraschenden Rückstand der Bayern im Spitzenspiel gegen Leverkusen zur Folge hatte. Nicht bloß gehoppelt.