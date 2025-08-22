Wie der deutsche Fußball -Rekordmeister am Freitag bestätigte, wechselt Paul Wanner vom FC Bayern zur PSV Eindhoven. Der 19 Jahre alte Offensivspieler soll den Münchnern eine feste Ablösesumme von 15Millionen Euro bringen. Wanner erhält beim Meister der niederländischen Eredivisie einen Vertrag bis 2030, die Bayern sollen sich ein Rückkaufrecht gesichert haben. In den beiden vergangenen Jahren war der Deutsch-Österreicher an die SV Elversberg sowie an den 1.FC Heidenheim ausgeliehen.

Münchens Sportvorstand Max Eberl hatte Wanner am Donnerstag noch indirekt kritisiert. „Wir wollen an Spieler glauben und mit Spielern arbeiten, die Bock darauf haben, Bayern-München-Spieler zu werden. Und da gehören halt Schritte dazu. Und da gehört auch Mut dazu.“ Wanner war im Alter von 13 Jahren an den Campus des FC Bayern gekommen, bei den Profis kam er auf acht Einsätze. Im Sommer gehörte er zum EM-Kader der deutschen U21.