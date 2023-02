Streit in der Kabine, ein reicher Klub ohne Königsklassen-Titel und kurzfristig genesene Verletzte - gegen einen lautstarken Sechser, einen beiderseits bekannten Stürmer und einen Sportchef auf der Überholspur: Paris Saint-Germain und Bayern im SZ-Vergleich.

Von Sebastian Fischer und Stefan Galler

Paris Saint-Germain gegen FC Bayern, dieses Duell gab es in der Champions League in den vergangenen drei Jahren schon zwei Mal: Im Finale 2020 gewannen die Münchner 1:0, im Viertelfinale 2021 setzte sich PSG durch. Die Neuauflage, in dieser Saison bereits im Achtelfinale, ist dennoch fern von Routine: Diesmal wird die Saison für denjenigen, der ausscheidet, als besonders vergeudet gelten - beim Aus 2021 hatten die Bayern noch das Argument des Triumphes im Jahr davor und des unter Hansi Flick geholten Sextuples zur Hand.