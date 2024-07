João Palhinha beim FC Bayern:Sagt bloß nicht „Holding Six“

Von David Kulessa

Freude beim FC Bayern München: João Palhinha ist da! Das heißt, eigentlich war er ja schon mal da. Vor elf Monaten, am letzten Tag der sommerlichen Transferphase, dem sogenannten Deadline Day, stieg der Portugiese in London in ein Flugzeug. Wenig später verließ er selbiges in München, absolvierte erfolgreich den Medizincheck im Krankenhaus Barmherzige Brüder und hatte sogar schon ein Trikot des FC Bayern in der Hand. Klar, es war spät, aber jetzt schien alles wie am Schnürchen zu laufen. Thomas Tuchel hatte endlich seinen Wunschspieler für die aus seiner Sicht so entscheidende Position zwischen offensivem Mittelfeld und Abwehrkette, seine Holding Six.