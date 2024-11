Rekordmeister Bayern München bangt um Mittelfeldspieler Joao Palhinha: Der 29-Jährige zog sich bei der portugiesischen Nationalmannschaft eine Adduktorenverletzung zu und fällt deshalb für die Länderspiele in der Nations League gegen Polen am Freitag und in Kroatien am Montag aus. Palhinha werde „zur weiteren Behandlung nach München zurückkehren“, teilte der FC Bayern mit. Wie lange er fehlen wird, ließ der Klub offen.