Der FC Bayern München muss mehrere Wochen auf João Palhinha verzichten. Wie der Klub mitteilte, hat sich der defensive Mittelfeldspieler beim Training mit der portugiesischen Nationalmannschaft einen Muskelbündelriss an den Adduktoren zugezogen. Das ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung des FC Bayern.

Palhinha war wegen der Verletzung in der vergangenen Woche vorzeitig von seiner Nationalmannschaft abgereist. Er verpasste deshalb die Länderspiele in der Nations League gegen Polen (5:1) und in Kroatien (1:1). Sein Ausfall ist für den FC Bayern besonders schmerzhaft, da schon der deutsche Nationalspieler Aleksandar Pavlovic wegen eines Schlüsselbeinbruchs pausieren muss. Der 20-Jährige konnte rund einen Monat nach seiner Verletzung allerdings schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Wer spielt neben Joshua Kimmich?

Wie lange Pavlovic noch pausieren muss, ist offen. Das Bundesligaspiel am kommenden Freitag (20.30 Uhr) gegen den FC Augsburg kommt aber zu früh. Einsatzfähige Kandidaten auf der Position an der Seite von Mittelfeldchef Joshua Kimmich sind vor allem Leon Goretzka und Konrad Laimer.

Die Verletzung von Pavlovic eröffnete dem im Sommer für rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham verpflichteten Palhinha zuletzt die lange erwartete Bewährungschance. Der 29-Jährige überzeugte und verbesserte die Stabilität im Münchner Defensivspiel. Bei der jüngsten Bayern-Siegesserie ohne Gegentor übernahm Palhinha eine tragende Rolle.