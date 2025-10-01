Vincent Kompany hatte seine Hausaufgaben gemacht, selbstverständlich. Wenn einer wie Kompany fertig ist mit Mathe und Deutsch, dann überlegt er noch, welche Aufgaben der Lehrer ihm in Heimat- und Sachkunde hätte geben können und arbeitet weiter. Neulich während der Klub-WM war er an einem Tag mit dem Auto 235 Meilen von Orlando nach Miami und wieder zurückgefahren, um das Team von Boca Juniors zu beobachten. So gesehen hätte niemand überrascht sein dürfen, dass sich dieser Fußball-Trainer auch auf den Gegner FC Pafos ähnlich akribisch vorbereitet hatte.