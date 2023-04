Oliver Kahn beim FC Bayern:Der Machtkampf ist eröffnet

Oliver Kahn, einst standhafter Titan, wackelt als CEO des FC Bayern überraschend früh in seiner Amtszeit.

Der Rekordmeister wirkt auf so vielen Ebenen zerrupft, orientierungslos und getrieben wie lange nicht. Nun steht Vorstandschef Oliver Kahn zur Disposition - und das Misstrauen im ganzen Verein nimmt zu.

Kommentar von Claudio Catuogno

Die Frage, ob an der Säbener Straße nur das Worst-Case-Szenario oder bereits das Wurst-Case-Szenario eingetreten ist, stellte sich dann in der Nacht zum Freitag, als die Bild auf der Suche nach Kandidaten für eine "mögliche Kahn-Nachfolge" ein "irres Gerücht um Hoeneß-Sohn" in die Welt setzte: Angeblich denke Uli Hoeneß darüber nach, seinen Sohn Florian als CEO des FC Bayern zu installieren. Echt jetzt?