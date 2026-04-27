Nicht alles an Videocalls ist schlecht. Ein Vorzug: Bildschirme lassen sich teilen. „Schauen Sie mal hier“, sagt Veljko Paunovic, 48, aktuell Serbiens Nationaltrainer, gegen Ende des Gesprächs mit der SZ und zaubert Charts und Pläne auf den Monitor. Es sind Dokumente aus der Saison 2020/21, als der ehemalige Stürmer Paunovic beim damaligen englischen Zweitligisten FC Reading zum ersten Profitrainer von FC-Bayern-Superstürmer Michael Olise wurde. Paunovic spielt auch eine Szene aus dem aktuellen Champions-League-Viertelfinale der Münchner gegen Real Madrid vor: 28. Minute, Eckstoß Bayern, doch daraus ergibt sich eine Konterchance für Real. Madrid-Stürmer Kylian Mbappé schaltet den Turbo ein, aber Olise arbeitet dagegen aufopferungsvoll an. Mit einem intelligenten Lauf über den ganzen Platz beschattet er Mbappé und verbaut jede Passmöglichkeit auf ihn.