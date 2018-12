11. Dezember 2018, 09:05 Uhr FC Bayern Ohne Robben nach Amsterdam

Die Bayern reisen ohne Robben in die Niederlande. Deutsche Schwimmerinnen brechen einen 21 Jahre alten Rekord, ein Radsprofi stürzt schwer.

Meldungen in der Übersicht

Champions League, FC Bayern: Bayern München geht das Unternehmen Gruppensieg in der Champions League ohne Arjen Robben an. Der 34-Jährige fehlt wegen anhaltenden Knieproblemen beim Trip in seine Heimat zum niederländischen Fußball-Meister Ajax Amsterdam, wo dem deutschen Rekordchampion im letzten Vorrundenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr) ein Unentschieden zu Platz eins in Gruppe E reicht. Neben Robben stehen Trainer Niko Kovac nur die langzeitverletzten James und Corentin Tolisso nicht zur Verfügung. Auch die wiedergenesenen Thiago und Kingsley Coman, die zuletzt bereits Kurzeinsätze hatten, sind mit an Bord.

Schwimmen, Kurzbahn: Die Schwimmerinnen der 4 x 100 Meter Freistil-Staffel haben zum Auftakt der Kurzbahn-WM in Hangzhou den 21 Jahre alten deutschen Rekord auf dieser Strecke gebrochen. Annika Bruhn, Reva Foos, Jessica Steiger und Marie Pietruschka schlugen am Dienstag nach 3:34,31 Minuten an und waren damit 38 Hundertstelsekunden schneller als die Mannschaft des Deutschen Schwimmverbands (DSV) bei der WM 1997 in Göteborg. Mit der neuen Bestmarke qualifizierte sich das DSV-Team in China für das Finale am Mittag.

Radsport, Unfall: Der junge italienische Radprofi Samuele Manfredi liegt nach einem schweren Verkehrsunfall im Training im künstlichen Koma. Wie sein Team Groupama-FDJ am Montag mitteilte, wurde der 18-Jährige von einem Auto erfasst und in seiner Heimat Pietra Ligure in ein Krankenhaus eingeliefert. Manfredi hatte im April im Junioren-Rennen beim Klassiker Paris-Roubaix den zweiten Platz belegt.

Bundesliga, Hannover 96: Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes wird gleich in zwei Fällen gegen Bundesligist Hannover 96 ermitteln. Ins Visier geraten sind die Fans für das Abbrennen von Pyrotechnik und Manager Horst Heldt für harsche Aussagen in einem Fernsehinterview nach dem 1:1 beim FSV Mainz 05, wie die Niedersachsen am Montag bestätigten. Zuvor hatte der Sportbuzzer darüber berichtet. Über den Videoreferee hatte Heldt angemerkt, dieser "soll die Klappe halten". Nach einem umstrittenen Elfmeter für Mainz sagte er zudem, "der ganze Scheiß" sei "wirklich nicht mehr akzeptabel". Der Manager ist aus diesem Grund schriftlich um eine Stellungnahme gebeten worden.

2. Liga, Bielefeld: Achter Trainerwechsel in dieser Saison in der 2. Fußball-Bundesliga: Arminia Bielefeld hat sich von Coach Jeff Saibene getrennt. Dies gaben die Ostwestfalen am Montag bekannt. Der 50 Jahre alte Luxemburger musste nach zehn Pflichtspielen in Folge ohne Sieg gehen. Am Sonntag war die Arminia über ein 1:1 gegen den Tabellenvorletzten SV Sandhausen nicht hinausgekommen. Saibene war 20 Monate auf der Alm tätig gewesen. Er bewahrte in seiner ersten Zeit in der Spielzeit 2016/17 als Retter die Arminia vor dem Abstieg und führte das Team in der vergangenen Saison überraschend auf den vierten Tabellenplatz, die Teilnahme an der Relegation zur Bundesliga wurde knapp verpasst. In dieser Saison scheint hingegen wieder Abstiegskampf angesagt zu sein. Zurzeit belegt Bielefeld mit 15 Punkten den 14. Tabellenplatz.