Die Münchner kassieren in der Champions League oft Gegentore nach dem gleichen Muster. Doch nicht nur beim 0:3 in Rotterdam lag das größere Problem auf der anderen Seite des Feldes.

Vor ein paar Tagen, nach dem 3:2-Sieg in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg, hat Harry Kane einen Vergleich zwischen dem FC Bayern in den Wintern 2024 und 2025 gewagt. Im vergangenen Jahr, sagte er, sei die Mannschaft zwar noch in einer guten Position gewesen, aber es habe Spiele gegeben, „in denen wir Probleme hatten und uns schwergetan haben, Wege zu finden“. In diesem Jahr sei das anders: „Ich finde, wir haben so ziemlich jedes Spiel bislang dominiert.“ Aus ihm sprach die Zufriedenheit mit der im Sommer runderneuerten Spielweise unter Trainer Vincent Kompany.