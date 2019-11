Nun ging doch alles ganz schnell: Der FC Bayern München hat sich von Trainer Niko Kovac getrennt. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach haben sich Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Hasan Salihamidzic und Niko Kovac im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, künftig getrennte Wege zu gehen.

"Die Leistungen unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen und auch die Resultate haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand. Uli Hoeneß, Hasan Salihamidzic und ich haben mit Niko auf diese Grundlage am heutigen Sonntag ein offenes und seriöses Gespräch geführt mit dem einvernehmlichen Ergebnis, dass Niko nicht mehr Trainer des FC Bayern ist", wird der Vorstandsvorsitzender des FC Bayern Rummennigge zitert. "Wir alle bedauern diese Entwicklung. Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei Niko Kovac für seine Arbeit, besonders für den Gewinn des Doubles in der vergangenen Saison bedanken."

Bis auf weiteres wird Co-Trainer Hansi Flick die Mannschaft des FC Bayern betreuen und damit auch auf die wichtigen Spiele in der Champions League gegen Olympiakos Piräus am kommenden Mittwoch und gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag vorbereiten. "Ich erwarte jetzt von unseren Spielern eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen", sagt Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Noch am Mittag gab sich Kovac optimistisch

Noch am Mittag hatte der Klub einen Spielbericht zum 1:5 vom Samstag bei Eintracht Frankfurt auf die Webseite gestellt. Die Überschrift lautete: "Nach Frankfurt: Training und Blick auf Piräus-Spiel". Im vierten und letzten Absatz dieser Meldung verstecken sich Sätze, die andeuteten, dass Kovac noch eine Weile Bayern-Trainer bleiben dürfte: Durch die "eng getakteten englischen Wochen" habe die Mannschaft am Mittwoch im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus "die Chance auf Wiedergutmachung", wird Kovac zitiert, und: "Wir haben am Mittwoch die Möglichkeit, in der Champions League den Sack zuzumachen"; mit einem Sieg wäre das Team für das Achtelfinale qualifiziert. Und einen Trainer über ein Spiel sprechen zu lassen, das er nicht mehr leiten darf, das gehört sich selbst in ernsten Zeiten nicht.

Oder vielleicht doch: Denn nur acht Stunden später wird Kovac erneut zitiert, dieses Mal geht es um seinen Abschied. "Ich denke, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für den Klub ist. Die Ergebnisse und auch die Art und Weise, wie wir zuletzt gespielt haben, haben mich zu diesem Entschluss kommen lassen", so Kovac. "Mein Bruder Robert und ich danken dem FC Bayern für die zurückliegenden knapp anderthalb Jahre. In dieser Zeit hat unsere Mannschaft die Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup gewonnen haben. Es war eine gute Zeit. Ich wünsche dem Klub und der Mannschaft alles erdenklich Gute."