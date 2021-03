Der Nationalspieler spricht über seine Rolle beim FC Bayern, wehrt sich gegen Kritik an seiner Fitness - und verteidigt den Umbruch in der Nationalmannschaft.

Interview von Sebastian Fischer

Wenn der FC Bayern an diesem Mittwochabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom den 4:1-Sieg aus dem Hinspiel verteidigen muss, könnte Niklas Süle, 25, wieder zum Einsatz kommen. Beim 3:1 in Bremen war er zuletzt wegen einer leichten Blessur geschont worden. Es ist eine wechselhafte Saison für den Nationalspieler, der zuletzt seinen Platz in der Münchner Innenverteidigung verlor und rechts hinten aushalf. Oft stand er in der Kritik, mal für seine Leistung, mal aufgrund seiner Fitness, manchmal beides zusammen. Im Videotelefonat ist ihm gleich anzumerken: Er würde gerne ein paar Dinge klarstellen.