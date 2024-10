Von Christof Kneer

Alexander Nübel weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß sogar, wer auf ihn zukommt und auf welchen Wegen, aber dieses Wissen macht die Sache nicht unbedingt leichter. Alexander Nübel, der Torwart des VfB Stuttgart, wird auch beim sogenannten Spitzenspiel in München wieder all das tun, was ein Stuttgart-Torwart zurzeit tun muss. Er wird sich da hinten als Anspielstation anbieten, so, als wäre er ein elfter Feldspieler, er wird den Ball unter Druck hingespielt bekommen und unter Druck weiterspielen. Manchmal wird er den Ball auch stoppen und erst mal dastehen, gerader Rücken, Kreuz durchgedrückt, und sich das Geschehen in aufreizender Lässigkeit anschauen.