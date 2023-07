Von Christof Kneer

An diesem Donnerstag treffen sich die Profis des FC Bayern zu den obligatorischen Medizinchecks, aber auf einer neuralgischen Position sind die ersten Entscheidungen nach SZ-Informationen bereits vor dem offiziellen Trainingsauftakt gefallen. So wurde intern verabredet, dass Torwart Manuel Neuer, 37, die Asienreise des Klubs (24. Juli - 3. August) nicht mit antreten wird. Zwar haben sich Gerüchte um einen möglichen Rückschlag als übertrieben herausgestellt, dennoch sind die Verantwortlichen zu der Erkenntnis gelangt, dass Neuer nach seinem Unterschenkelbruch vom Dezember noch mehr Zeit benötigt. Es ergebe keinen Sinn, Neuer mit der Mannschaft nach Japan und von Japan weiter nach Singapur reisen zu lassen, um dort ein individuelles Training zu bestreiten, das sich an der heimischen Säbener Straße viel besser absolvieren ließe, heißt es. Der Plan lautet nun, den Torwart nach der Asienreise "teilintegriert" ins Mannschaftstraining aufzunehmen - was einen Einsatz zum Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen (18.8.) nicht sehr wahrscheinlich erscheinen lässt.