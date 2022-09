Kapitän Manuel Neuer und Mittelfeldspieler Leon Goretzka sind beim FC Bayern München vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen an diesem Freitag ins Training zurückgekehrt. Das Duo war am vergangenen Mittwoch nach positiven Corona-Tests von der Fußball-Nationalmannschaft abgereist und begab sich in häusliche Isolation. Neuer und Goretzka verpassten die Nations-League-Spiele gegen Ungarn und England, könnten aber nun wieder zur Verfügung stehen. Am Dienstag trainierte beim FC Bayern eine kleinere Gruppe um jene Auswahlspieler, die wie der Niederländer Matthijs de Ligt oder der Österreicher Marcel Sabitzer bereits von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt waren. Trainer Julian Nagelsmann muss es ohne größere Vorbereitung mit dem Team gelingen, nach zuletzt vier sieglosen Ligaspielen gegen Leverkusen eine Trendwende zu schaffen. Schon eine Woche später kommt es zum Topspiel bei Borussia Dortmund.