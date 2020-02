"Alle Wehwehwehchen sind vorbei", konnte FC-Bayern-Trainer Han,si Flick am Freitag froh vermelden. Außer den Langzeitverletzten Süle, Martinez und Perisic stehen den Münchnern in der Bundesliga-Sonntagspartie beim 1. FC Köln sämtliche Spieler zur Verfügung - auch jene, die unter der Woche malad pausierten. Sogar Kapitän Manuel Neuer nahm schon wieder "ganz normal am Training teil", so Flick - tags zuvor blieb der Torwart noch mit einem Magen-Darm-Infekt daheim. Die zuletzt angeschlagenen Joshua Kimmich und Alphonso Davies sind ebenfalls fit für Köln.

