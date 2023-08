Von Philipp Schneider, Singapur

Am Sonntag, als sich der Tross des FC Bayern zum größten Flughafen Tokios aufmachte, um den Weiterflug nach Singapur anzutreten, da geschah es, dass sich unweit der Philippinen unversehens ein Taifun in die Flugroute schob. Was also tun, grübelten die Piloten. Warten, bis der Taifun vorbeigezogen wäre? Das könnte Stunden dauern - und man würde Gefahr laufen, einen kolossal wichtigen PR-Termin in der Singapurer Niederlassung einer Münchner Brauerei zu verpassen.