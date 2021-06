Sven Ulreich kehrt zurück - und Alexander Nübel wechselt per Leihe zu Niko Kovac nach Monaco? Beim FC Bayern deutet sich eine Torwart-Rotation an, die für alle Beteiligten Sinn ergeben würde.

Von Johannes Kirchmeier

Es war im Juni 2019, als es der gebürtige Schorndofer Sven Ulreich, 32, sogar einmal ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft schaffte. Bundestrainer Joachim Löw nominierte ihn damals als Ersatztorhüter, nachdem Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona und Bernd Leno vom FC Arsenal ausfielen.

Diese Nominierung hatte damals neben der Honorierung von Ulreichs Leistungen vor allem noch einen praktischen Grund für Löw: Er nominierte den Mann, der die Rolle des unbedingten Ersatzmannes in Deutschland so gut wie nur wenige andere beherrschte. Ulreich war zu diesem Zeitpunkt der zweite Torhüter beim FC Bayern - der Mann hinter Manuel Neuer, der sich als solcher fügte und wenig Ansprüche stellte. Das passte ganz gut, denn Manuel Neuer, das ist mittlerweile auch außerhalb der Trainingsanlage der Säbener Straße bekannt, will immer spielen.

Ulreich stellte nach seinem einmaligen DFB-Ausflug (ohne Einsatz) folglich auch keine Ansprüche auf einen Kaderplatz bei der EM 2020, die nun bekanntermaßen 2021 ohne Ulreich stattfindet. Und es ist gut möglich, dass nun auch der Sportvorstand des FC Bayern, Hasan Salihamidzic, wieder auf das bewährte Modell zurückgreift. Es wäre Ulreichs Renaissance in München, nachdem er den Klub im Sommer 2020 Richtung Hamburg verlassen hatte.

Und es wäre wohl eine Win-Win-Win-Win-Situation - für den FC Bayern, für Salihamidzic, Sven Ulreich selbst und den aktuellen Ersatztorhüter Alexander Nübel, 24. Der ja in einer Sache wie Neuer tickt: Er will unbedingt spielen, nur geht das im Stammplatzkampf mit dem weltbesten Torhüter schwerlich. Vier Einsätze absolvierte er in der Saison 2020/21. "Diese Situation ist unbefriedigend", sagte Nübel-Berater Stefan Backs dem Kicker: "Man muss im Sommer über eine Ausleihe nachdenken, wenn Alex nicht mehr zum Spielen kommt."

Nübel gilt immer noch als eines der größten Talente der Torhüternation Deutschland

Seit Freitagabend kursieren nun Gerüchte, dass Ulreich zurück nach München kommt, einige Medien vermelden sogar Vollzug. Nübel wiederum absolvierte den Medizincheck bei AS Monaco - er soll für zwei Jahre verliehen werden. Um Spielpraxis zu sammeln und später dann doch irgendwann dem nimmermüden Neuer, 35, nachzufolgen.

Die Leihe zum früheren Bayern-Trainer Niko Kovac, der sich bis zu seinem Ende in München im November 2019 offenbar für Nübels Verpflichtung eingesetzt hatte, wäre ein kluger Schachzug der Bayern. Schließlich würde der Klub den 24-Jährigen, der weiterhin als eines der größten Talente der Torhüternation Deutschland gilt, über Umwege im Klub halten. Im Training in München überzeugt Nübel ja durchaus.

Ulreich dagegen spielte zuletzt eine Saison zweite Liga für den HSV, weil er nach seiner Zeit beim VfB Stuttgart und den folgenden fünf Münchner Jahren als Nummer zwei doch mal wieder Stammtorwart sein wollte. In Hamburg erlebte er dann jedoch nicht seine beste Spielzeit, verpasste den angepeilten Aufstieg, wirkte manchmal unsicher und löste am Ende seinen Vertrag auf (ohne eine Entschädigung zu fordern) - auch weil der neue, radikal-offensive Trainer Tim Walter auf Torhüter vertraut, die mit dem Ball am Fuß begabter sind.

Ulreich, Neuer und Torwarttrainer Toni Tapalovic kommen prima miteinander aus

Weil es ihn anders als den zuletzt ebenso ins Blickfeld geratenen Stefan Ortega (Bielefeld) kostenfrei gibt, wäre Ulreich die Ideallösung für die Bayern. Er kennt diese Stelle mit ihren eigenen Anforderungen: als Back-up sofort da sein auf dem Feld, wenn man gebraucht wird (in allen Wettbewerben bis hin zur Champions League), ansonsten aber vorwiegend als Sparringspartner für Neuer fungieren.

Beim FC Bayern gibt es diese Stelle übrigens nicht nur ganz hinten in der Aufstellung, sondern auch ganz vorne: Da haben sie nach Jahren der Suche vor der vergangenen Spielzeit in Eric Maxim Choupo-Moting einen idealen Ersatzmann für Robert Lewandowski gefunden. Auch der Pole lässt ja ungern mal ein Spiel aus. Und wenn doch, springt Choupo-Moting ein und trifft.

Dass sich eine fähige Absicherungskraft auch auf der Torhüter-Position lohnt, wissen die Bayern seit Neuers Mittelfußbrüchen 2017 und 2018 sowie einem Muskelfaserriss 2019. Und Ulreich hat durchaus Erfolge vorzuweisen: 2017 wurde er im Elfmeterschießen im DFB-Pokal gegen Leipzig zum Matchwinner, auch im Champions-League-Viertelfinale jener Spielzeit gegen Sevilla hielt er prächtig. Im Halbfinale fabrizierte er dann aber einen folgenschweren Fehler gegen Real Madrid.

Bei seiner Rückkehr könnte Ulreich nun einen etwas verlorenen gegangenen Wohlfühlfaktor in München wiederbeleben: Er, Neuer und dessen langjähriger Torwarttrainer Toni Tapalovic kamen stets prima miteinander aus.

Doch zumindest Neuer und Tapalovic haben zuletzt ein atmosphärisch manchmal schwieriges Jahr bei den Bayern miterlebt, und das zeigte sich auch im Tor: Salihamidzic hatte Nübel angeblich mit einem Einsatzversprechen nach München gelockt. Dieses war jedoch nicht einzuhalten, weil Hansi Flick konsequent auf den fitten Neuer setzte. Das befeuerte den Zwist zwischen Salihamidzic und dem ehemaligen Coach Flick, der nicht mehr zu kitten war. Der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann dürfte das zwistige Thema zu seinem Arbeitsstart am 1. Juli nun vom Tisch haben.