Er habe „jeden Tag Schmerzen“ beim Gehen gehabt, sagte Manuel Neuer. Und auch am Morgen habe er nicht ohne Beeinträchtigung auftreten können. Geholfen habe ihm ein kaltes Bad bei 14 Grad Wassertemperatur, und mithilfe der Mediziner des FC Bayern hat es dann doch geklappt mit dem Einsatz. Erst beim Aufwärmen sei er sich sicher gewesen, dass er spielen könne. Diese Worte sagte der Torhüter unmittelbar nach dem Spiel seines Klubs in Madrid bei Atlético dem Sender Amazon Prime. Und sie werden nun, nach dem Sieg des FC Bayern beim 1. FSV Mainz, wieder relevant, da der Klub mal wieder mit Sorge auf Neuers rechten Fuß schaut.